Corona-Virus vertrieb nun Berichterstattung über Flüchtlingskonflikte



Geschafft! Endlich hat es die überbordende Berichterstattung (man könnte auch Panik-Mache dazu sagen) geschafft, Berichte über die Flüchtlingskonflikte an der griechisch-türkischen Grenze aus den Systemmedien zu verdrängen. Man liest nämlich zurzeit kein Wort mehr darüber.

Das wirft natürlich Fragen auf: Haben sich die aggressiven Flüchtlinge, die mit Gewalt die Grenze stürmen wollten, wieder ins Landesinnere der Türkei zurückgezogen? Oder wurden diese still und heimlich nach Europa, vielleicht ja auch nach Österreich, transportiert? Wenn ja, wird es keine Proteste geben. Denn unter dem Deckmantel „Corona“ wurde die Versammlungsfreiheit drastisch eingeschränkt. Versammlungen über 100 Personen sind verboten und können sogar strafrechtlich geahndet werden.

Übrigens Corona-Panikmache. Laut Meldung von heutigen Systemmedien, sofern man deren Wahrheitsgehalt in dieser Sache überhaupt trauen darf, sind in Österreich 263 Personen erkrankt. Die Alpenrepublik hat 8,822 Millionen (Zählung 2018) Einwohner. Das heißt im Klartext, dass - sage und schreibe - lediglich knappe 0,03 Promille der Bevölkerung erkrankt sein sollen.



Hier kann jeder selbst nachrechnen: https://prozentrechnen-kapiert.de/promillerechner/

Jede „normale“ - stets jährlich wiederkehrende - Grippewelle, die in Österreich auch Todesopfer forderte, übersteigt die Zahl der an Corona erkrankten Personen um das Vielfache. Interessant ist auch die Tatsache, dass man in den Systemmedien eigentlich so gut wie keine rational denkenden Mediziner ans Wort kommen lässt. Meinungen von diesen kann man jedoch in einigen diversen „Sozialen Medien“ lesen. Doch Eile ist geboten, denn auch dort schlägt die Zensur unbarmherzig zu.

Doch welchen Sinn haben die von der Regierung veranlassten Maßnahmen und die dadurch ausgelöste Panik? Darüber kann man zurzeit nur Vermutungen anstellen. Ist es eine Ablenkung von was auch immer? Ist es ein Restart der Wirtschaft, um marode Betriebe vom Markt zu entfernen? Ist es ein Test, wie lange das System (mit gezielter Panik-Mache) benötigt, die Bevölkerung in den Griff zu bekommen? Wir sind uns sicher, das irgendwann die Wahrheit ans Tageslicht kommen wird. Denn nichts ist so fein gesponnen, um nicht doch ans Licht der Sonne zu gelangen. *****

2020-03-12