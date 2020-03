Facebook sperrt aus unerklärlichen Gründen reihenweise User(innen)

Ist es an der Zeit, Facebook den Rücken zu kehren?

Bereits im Minutentakt trudeln von Facebook-User(innen) Postings ein, dass sie aus nicht nachvollziehbaren Gründen Sperren zwischen 30 und 90 Tagen bekommen haben. Auch wir sind unter den Glücklichen. Nachfolgende Nachricht (Screenshot) erhielten wir heute:





Nun haben wir uns die besagten Postings angesehen. Am 26.02.2020 haben wir auf ein Youtube-Video der Internetplattform "Welt der Wunder" verlinkt. Zählt für Facebook das zu gefährlichen Personen oder Organisationen?





Am 25.02.2020 haben wir gar keinen Beiträge verfasst. Dafür verfassten wir aber am 24.02.2020 gleich 4 Beiträge: 1. Eine Verlinkung zu einem oe24.at-Beitrag. 2. Eine Verlinkung zu einem MEINBEZIRK.at-Beitrag. 3. Eine Verlinkung zu einem FPÖ Fails-Beitrag. 4. Einen Screenshot (Twitter) eines Tweets der SPD-Abgeordneten Sawsan Chebli.





Nachdem in der Benachrichtigung bzgl. der Sperre nur ein Beitrag vom 24.02. angeführt ist, sind wir uns natürlich im Unklaren, wer in diesem Fall für Facebook zu den gefährlichen Personen und/oder Organisationen zählt.

Wir betreiben seit 10 Jahren auch einen Twitter-Account und posten dort die gleichen Beiträge wie auf Facebook. Interessanterweise sind wir dort noch nie verwarnt geschweige denn gesperrt worden. Möglicherweise ist es auch an der Zeit, der Internet-Plattform Facebook endgültig den Rücken zu kehren.

2020-03-26

