Hetzposting inklusive Kommentare mit Morddrohungen auf Facebook

Offenbar keine Recherche, dafür aber feste Hetze

Da gibt es auf Facebook einen sehr Strache-affinen User namens Richard A. Fast in jedem Posting vergöttert er den EX-FPÖ-Chef und rührt fleißig die Werbetrommel für ihn. Gut, es ist das Recht jeder Person, sich für einen Politiker seiner Wahl zu erwärmen. Allerdings ist ihm heute ein Schnitzer passiert, über den H.C.Strache vermutlich nicht sehr erfreut sein wird.

Er postete auf seinem Account ein 45-sekündiges Video in dem zu sehen ist, wie ein Farbiger den Versuch unternimmt eine Frau festzuhalten und sich diese befreien kann, weil er von einem Passanten attackiert wird. Zum Video postete er nachfolgenden primitiven Text (Screenshot):







Nun könnte man durchaus geneigt sein anzunehmen, dass es sich um einen Überfall auf die Frau und um Nothilfe des Passanten handelte. Das reißerische Posting von Richard A. wurde in kürzester Zeit 486 mal geteilt. Unter den 96 Kommentaren finden sich zahlreiche Morddrohungen und Aufrufe zur Gewalt, wie im obigen Screenshot gezeigt wird.

Aber Richard A. behält den Überblick, denn er ist immerhin - laut eigenen Angaben - in einem schlechten Viertel aufgewachsen und kennt solche Szenen. Oder doch nicht? Denn offenbar hat er vor der Veröffentlichung des Hetzpostings nicht recherchiert.

Der vermeintliche Überfall entpuppte sich nämlich als Ladendiebstahl, wie die LPD Steiermark in einer Presseaussendung mitteilte:





Amüsant finden wir den Satz von Richard A.: "Nur Heinz-Christian Strache hat die Power sich diesen Entwicklungen entgegenzusetzen." Muss man dies nun so verstehen, dass nur Strache die Power hat, sich Kaufhausdetektiven entgegenzusetzen, die mutmaßliche Ladendieb(innen) (es gilt die Unschuldsvermutung) bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollen? Natürlich nicht, aber viel Freude dürfte Strache mit seinem Fan Richard A. nicht haben, der lieber recherchieren sollte bevor er ein Hetzposting auf seinem Facebook.Account veröffentlicht.

2020-03-28

