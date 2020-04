Solange es der Hetze dient, dürfte scheinbar jedes Mittel recht sein

Und wieder stellt sich ein Screenshot - der als Grundlage für ein Hetzposting dient - der linken, rechtswidrig betriebenen Internetplattform "FPÖ-Fails" als plumpe Verfälschung heraus. So stellten diese, am 4.April 2020 um 19:03 Uhr, nachfolgenden Beitrag (Screenshot) auf ihrer Facebook-Seite ein. Den Beitrag von H.C. Strache - in dem er "Organ ....." geschrieben haben soll - wollen sie 1 Minute vorher gescreent haben.





Dumm für die Hetzer von FPÖ-Fails ist allerdings, dass Strache den besagten Beitrag (nachfolgender oberer Screenshot) bereits um 18:09 Uhr, also knapp eine Stunde vorher auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat. Der besagte Beitrag wurde auch nicht bearbeitet, wie nachfolgender unterer Screenshot einwandfrei unter Beweis stellt.





Dass die Verantwortlichen bei FPÖ-Fails laufend Screenshots für ihre Hetzbeiträge verfälschen, haben wir schon ausreichend dokumentiert. Dass man dort aber augenscheinlich zu dumm ist um zu wissen, dass man beim Verfälschen wenigsten die Timecodes und die für alle Facebook-Nutzer(innen) abrufbaren FB-Informationen beachten sollte, ist uns allerdings neu.



