Vorgeschobene Schutzbehauptungen zur totalen Machtausübung

Wir nehmen eine Person, die bei klarem Verstand ist, keine Götzen und/oder Politiker anbetet – und nennen diese „NIEMAND“.

NIEMAND möchte das Corona-Virus bekommen und möchte auch nicht, dass er jemanden kennt, der es bekommt. Aber auch möchte NIEMAND einen der unzähligen anderen Viren bekommen, die auf der Erde grassieren. NIEMAND möchte Krebs bekommen, einen Autounfall erleiden oder an einem Stück Pizza ersticken . Ebenso möchte genauso NIEMAND vom Blitz erschlagen werden, unter einer Lawine begraben werden oder beim Schwimmen in einem See ertrinken. NIEMAND möchte einen Schlaganfall oder Herzinfarkt bekommen oder beim nächtlichen WC-Gang über die Treppe fallen und sich das Genick brechen. NIEMAND möchte dement werden, eitrigen Zähne oder eine Lebensmittelvergiftung bekommen.

NIEMAND möchte allerdings, dass jemand glaubt, ihn vor all dem schützen zu können und ihn dafür wie Rapunzel in einen Turm sperrt und auf Zuruf sein Haar herunterlassen soll. Denn diese vorgeschobenen Schutzbehauptungen können nur einem Zweck dienen, nämlich des Verlustes der persönlichen Rechte und Freiheit.

NIEMAND möchte von der Politik entmündigt werden und möchte sich von einigen wenigen Machtbesessenen die Welt erklären lassen und sagen lassen, was man glauben darf und was nicht. NIEMAND möchte, dass jemandem unter Androhung von Berufsverbot oder Einweisung in die Psychiatrie verboten wird, seine persönliche Meinung öffentlich zu äußern.

NIEMAND möchte, dass Menschen dazu verpflichtet werden, Nachbarn zu denunzieren und auf ihre sozialen Kontakte zu verzichten. NIEMAND möchte Pluspunkte auf einem „Bücke dich und küsse mich“- Konto, sowie auf sonstigen - von der Obrigkeit angeordneten - Konten sammeln müssen, um mit seiner Familien ein normales Leben führen zu können.

NIEMAND möchte wie ein Kleinkind behandelt werden, weil man nämlich schon viele Jahre gewohnt ist, selbständig zu denken und zu handeln. NIEMAND möchte das Denken und die Entscheidungen denen überlassen, die an der Macht sind.

2020-04-25