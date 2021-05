Willkommen in der neuen Realität! Niemand hat die Absicht …......

Wovor angebliche „Verschwörungstheoretiker“ immer wieder gewarnt haben, ist nun eingetreten. „Wer nicht erneut impfen geht, soll Rechte wieder verlieren“, so ist es auf „diepresse.com“ zu lesen. Anmerkung der Redaktion: Das gilt natürlich auch für alle nicht geimpften Personen, die sich also ihre Rechte nicht erimpft haben, denn sonst würde ja diese, mehr als erstaunliche Sanktion keinen Sinn machen.

Da stellt sich allerdings die rhetorische Frage, welche Rechte damit wohl gemeint sein könnten? Wir beantworten uns die Frage gleich selbst: Es sind zum Großteil jene Rechte davon betroffen, welche die Österreichische Verfassung den Bürger(innen) ihres Landes gewährleistet. Im Zusammenhang mit dieser Entrechtung fällt uns nur mehr dazu ein:

Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen! Niemand hat die Absicht eine Testpflicht einzuführen! Niemand hat die Absicht einen Impfzwang einzuführen!

*****

06.05.2021

ZUM KOMMENTIEREN BITTE ZUERST ANMELDEN. DANKE!